Muğla Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Marmaris Gençlikspor Kulübü önümüzdeki Cumartesi günü, puan sıralamasında maç fazlasıyla bir basamak üstlerinde bulunan grup ikincisi Karaçulhaspor’la karşılaşacakken, Marmaris Gençlikspor Kulübü Başkan yardımcısı Mehmet Aksoy taraftarları maça davet etti.

Muğla Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Marmaris Gençlikspor Kulübü önümüzdeki Cumartesi günü, puan sıralamasında maç fazlasıyla bir basamak üstlerinde bulunan grup ikincisi Karaçulhaspor’la karşılaşacakken, Marmaris Gençlikspor Kulübü Başkan yardımcısı Mehmet Aksoy taraftarları maça davet etti.

Marmaris Şehir Stadı’nda saat 14.00’te oynanacak ve girişi ücretsiz olan maçı kazanan taraf play off grubuna kalmayı ve BAL hedefinde yoluna devam etmeyi büyük ölçüde garantileyecek. Gençlikspor Başkan Yardımcısı Mehmet Aksoy, karşılaşmanın önemine dikkat çekip, taraftarlarını tribünleri doldurarak takımlarına destek olmaya çağırdı. 2 Ocak’ta başlayan ara transfer döneminde ekiplerini güçlendirdiklerinin altını çizen Mehmet Aksoy, "Taraftarlarımızın da desteğiyle kazanacağımıza ve yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Gençlikspor Başkan Yardımcısı Aksoy "Öncelikle Marmaris’te doğmuş, büyümüş bu memlekette ekmek yemiş biri olarak 1931’de kurulmuş tarihi kulübümüzün yönetiminde bulunmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Marmaris Genclikspor’un küllerinden yeniden doğması amacıyla kulübümüze sahip çıkan, tüm futbolseverler ile başta Asbaşkanımız Aydın Kocabay olmak üzere yönetimimizdeki bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şanlı kulübümüzü BAL Ligi hedefine ulaştırmak için gerekli çalışmalara başladık. Teknik direktörümüz Doğan Şahin’in talimatları doğrultusunda Play off öncesi 6 transfer gerçekleştirdik. Ancak, grupta 3 maçımız daha var ve biz ilk 3 içerisinde tamamlamak zorundayız. Dolayısıyla kalan tüm karşılaşmalar final niteliğinde. Bunlardan en önemlisi de, maç fazlasıyla ikinci durumda bulunan Karaçulhasor’la sahamızda yapacağımız mücadele. Dostlarıma, kardeşlerime, tüm Marmaris yaşayanlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Şehrin tarihi kulübü olan Marmaris Gençlikspor’a sahip çıkmalarını ve tribünleri doldurarak takımımıza destek olmaya çağırıyorum. Biz yönetimi, taraftarı, futbolcusu, teknik heyeti bir olduktan sonra aşamayacağımız hiç bir engel yoktur" şeklinde konuşarak seyircilerden destek beklediğini belirtti.