Bu haftayı bay geçirecek Marmaris Gençlik spor, önümüzdeki hafta deplasmanda Dalyanspor’la karşılaşacak.

Muğla Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Marmaris Gençlikspor, Dalaman Belediyespor’la 1-1 berabere kaldı. Marmaris Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 36. dakikada Tolunay Aksabancı’nın attığı golle ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekip, 74’üncü dakikada Orhan Urfan Alparslan’ın ayağından beraberliği yakaladı. Bu sonuçla Dalaman Belediyespor, grup ikinciliğini Gençlikspor’a kaptırmadı. Haftaya 4. sırada giren Marmaris ekibi ise, bir basamak üstlerinde bulunan Seydikemer Belediyespor’un Karaçulha deplasmanından puansız ayrılınca 3’ncülüğe yükseldi. Bitimine 4 hafta kalan grup maçlarını ilk 3’te tamamlayacak takımlar, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselme şansını sürdürerek, play-off müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Şehir Stadyumu’nda Marmaris Gençlikspor ile Dalaman Belediyespor arasında oynanan maç 1-1 sona erdi.

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