Marmaris Gençlikspor, deplasmanda Yeşilüzümlüspor’u 3-2 yenerek, Bölgesel Amatör Lig’e yükselecek ekipleri belirleyecek Play-Off grubunda mücadele etmeyi garantiledi.

Marmaris Gençlikspor, deplasmanda Yeşilüzümlüspor’u 3-2 yenerek, Bölgesel Amatör Lig’e yükselecek ekipleri belirleyecek Play-Off grubunda mücadele etmeyi garantiledi.

Muğla Süper Amatör Ligi B Grubu’nda, dün oynanan maçta Marmaris Gençlikspor deplasmanda Yeşilüzümlüspor’la karşılaştı. Play-off mücadelelerine katılmayı garantilemek için sadece 1 puana ihtiyacı olan Marmaris ekibi 16. dakikada Gökhan Güleç, 30. dakikada ise Ziya’nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Efe, 34. dakikada farkı 1’e indirdi. Devre 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi. Kümede kalmak için mutlaka kazanmak zorunda olan Yeşilüzümlüspor’un 56. dakikada kazandığı penaltıyı Güngör kullandı, siyah-beyazlıların kalecisi kaptan Tayfun gole izin vermedi. 64. dakikada Ziya kendisinin 2, takımının ise 3’üncü golünü kaydetti, skoru 3-1’e getirdi. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Aykan’la farkı tekrar bire indirdi, 2-3. Maç bu skorla sona erdi,.

Maçın bitiş düdüğü ile Gençlikspor Play Off’a yükselirken, Yeşilüzümlüspor’un ise 1. Amatör Küme’ye düştü.