Türkiye’nin ve Akdeniz’in en önemli turizm fuarından biri olan Antalya Turizm Fuarı’na katılan Marmaris Belediyesi, fuarın gözdesi oldu.

35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyonellerini 6. kez ağırlayan Antalya Turizm Fuarı sona erdi. 23-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda Marmaris standı fuarın en ilgi gören alanlarından biri oldu. Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, GETOB başta olmak üzere ilçedeki başlıca konaklama tesislerinin de yer aldığı fuarda çok sayıda görüşme gerçekleştirildi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Meclis Üyeleri Ahmert İnoğlu, Fahri Tan, Okan Uslu, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Cengiz Aygün de fuarda turizmcileri yalnız bırakmadı.

Dünyanın tanınmış seyahat firmalarıyla 2025 sezonuna yönelik görüşmelerin yapıldığı fuarın oldukça verimli geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Ünlü, “Marmaris’i turizm alanında dünyanın sayılı destinasyonlarından biri haline getirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede paydaşlarımızla birlikte Antalya Turizm Fuarı’nda yerimizi aldık. Dünyanın sayılı tur operatörleri, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileri ile görüşmeler yaparak önümüzdeki sezonun planlamasını yönelik girişimlerde bulunduk. Aynı hedefle hareket ettiğimiz tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.