Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından birisi olarak gösterilen 28’inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) kapılarını açarken, Marmaris standı fuarın en çok ilgi gören yerlerinden biri oldu.

Turizm profesyonelleri ile tatil tutkunlarını buluşturan 28’inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çok sayıda davetlinin katılımı ile açılışı yapılan fuarda Marmaris standı yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, GETOB, Deniz Ticaret Odası başta olmak üzere oteller ve seyahat acentelerinin yer aldığı Marmaris stantta bir de açılış kokteyli düzenlendi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, Meclis Üyeleri Fahri Tan, Okan Uslu, Pelin Yaylalı Pala ve Alara Kargın’ın misafirleri ağırladığı standa ilgi yoğun oldu.

Fuar ve önümüzdeki sezona dair açıklamalarda bulunan Başkan Acar Ünlü, "Dünyanın incisi Marmaris’imizin turizm çeşitliliğini ve pazar payını arttırmak için tüm paydaşlarımızla tanıtım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu fuar Türkiye’nin ilk büyüt boyutlu profesyonel turizm fuarlarından biri. Biz de Marmaris olarak her sene olduğu gibi bu sene de katılım gerçekleştirdik. Bütün ziyaretçileri Marmaris ile ilgili bilgi almaya buraya sonra da Marmaris’e davet ediyoruz" dedi.

Turizmin çok farklı dinamiklere bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğini ifade eden Ünlü, "Turizm barış ve huzur ortamını seviyor. Ülkenin genel olarak içinde bulunduğu durum turizm destinasyonlarının operasyonlarını çok ciddi bir şekilde direkt etkiliyor. O yüzden bizim beklentimiz, hazırlıklarımız yüksek. Umuyoruz ki bu sene ülkemizde ve etrafımızda her şey yolunda gider ve beklediğimiz iyi bir sezonu yaşarız" şeklinde konuştu. Başkan Ünlü "Standımıza yoğun ilgi gösteren tüm misafirlerimize ve katılımcılara teşekkürlerimi sunuyor; herkesi standımıza davet ediyorum" diyerek sözlerini bitirdi.