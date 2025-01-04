Menteşe ile Ula arasında kalan ve Marmaris ile Fethiye’ye ulaşımın sağlandığı karayolunun 17 kilometrelik bölümünde yoğun sis etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 10-15 metreye kadar düştü. Bu durum, sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve hızlarını düşük tutmaları konusunda uyarırken, sis lambalarını kullanmanın önemine dikkat çeken yetkililer, sürücülerin mümkün olduğunca karayolunda yavaş seyretmeleri konusunda uyardılar.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji yetkilileri, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri için sağanak yağış uyarısında bulunarak vatandaşları sel ve taşkın riskine karşı tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Yetkililer, hava şartlarının önümüzdeki günlerde de olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirterek vatandaşların güncel uyarıları takip etmelerini tavsiye etti.