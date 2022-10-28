Muğla’nın Marmaris ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız Cumhuriyetin 99.yılı için bir mesaj yayımladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız Cumhuriyetin 99.yılı için bir mesaj yayımladı.

Başkan Ayyıldız mesajında ‘’Millet olarak istiklalimizin ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan kurtuluş savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 99. Yıl dönümü kutlamaktayız. Cumhuriyetimizin 99 yıllık tatihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. Mustafa Kemal Atatürk ün veciz bir şekilde ifade ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürmeye yılmadan devam etmeliyiz. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatandaşlarımızın, Marmaris halkının ve esnaflarımızın 29 Ekim Cumhuriyet bayramlarını kutlar, saygılarımı sunarım’’ sözlerine yer verdi.