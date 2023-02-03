Bu yıl 26. kez kapılarını açacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 8-11 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Marmaris Belediyesi de tüm paydaşlarıyla fuarda yer alacak. Belediye Başkanı Oktay, “Fuarda yer alacak tüm katılımcıları ve davetlileri Marmaris standına bekliyoruz” dedi.

Bu yıl 26. kez kapılarını açacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 8-11 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Marmaris Belediyesi de tüm paydaşlarıyla fuarda yer alacak. Belediye Başkanı Oktay, “Fuarda yer alacak tüm katılımcıları ve davetlileri Marmaris standına bekliyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 26’ncı kez kapılarını açacak. 8 - 11 Şubat tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuarda ‘Dünyanın incisi Marmaris’ de geniş bir katılımla yer alacak.

Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, GETOB ile birlikte otel, seyahat acentesi ve diğer kurumlardan oluşan 20 katılımcının aynı alanda Marmaris’in tanıtımı yapacağı fuar için tüm hazırlıklar tamamlandı. Marmaris Belediyesi ve Marmarisli turizmciler Salon 7/7251 numaralı stantta misafirlerini ağırlayacak. 8 Şubat Çarşamba günü saat 14.30’da da bir açılış kokteyli düzenlenecek. Eşsiz koyları, berrak suları, muhteşem doğasının ziyaretçilere anlatılacağı fuarda ‘şimdi Marmaris zamanı’ sloganıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonlarından biri olan Marmaris’in tanıtımı yapılacak.

Marmaris’te turizmle ilgili olarak hep ortak akılla hareket ettiklerini ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bugün Ticaret Odamız, Deniz Ticaret Odamız ve GETOB, TÜRSAB, diğer sivil toplum örgütlerimiz yapılan çalışmaları hep birlikte el birliğiyle yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Turizm Üst Kurulu’nda tüm yurtiçi ve yurt dışı turizmle alakalı konular uzmanlar, sektörün profesyonel üst düzey yöneticileriyle birlikte istişare edilip, değerlendirilip ona göre kararlar üretiliyor. Bunları değerlendirip uygulamaya geçiriyoruz. Bunun meyvesini 2022 yaz sezonunda da gördük. Bugüne kadar herhalde sayısal anlamda en çok misafir ağırladığımız yıl oldu. Tabii bu noktaya gelmesinde de bu ekibin, bu heyetin çalışmalarıyla oldu” dedi.

2022 sezonunda iç pazarda bir rekora ulaştıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Son yıllarda hem Emitt’te hem de İzmir Travel Turkey’de Marmaris’e yoğun ilgi oluştu. Bunun sonucunu geçen sezon aldık. Yüzde 8’lerde olan iç pazar yüzde 20’leri aştı. Travel Turkey’de olduğu gibi Emitt’te de bölgemizi en iyi şekilde tanıtarak önümüzdeki sezon bu rakamı daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. Fuarda yer alacak tüm katılımcıları ve davetlileri Marmaris standına bekliyoruz” dedi.