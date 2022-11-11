Dünya’nın en önemli turizm fuarlarından olan World Travel Market (WTM) Londra 43. kez kapılarını açtı. Fuarda Marmaris, Marmaris Belediyesi, GETOB ve Ticaret Odası işbirliğiyle oluşturulan stantta tanıtıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da fuarda bizzat yer aldı.

Dünya’nın en önemli turizm fuarlarından olan World Travel Market (WTM) Londra 43. kez kapılarını açtı. Fuarda Marmaris, Marmaris Belediyesi, GETOB ve Ticaret Odası işbirliğiyle oluşturulan stantta tanıtıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da fuarda bizzat yer aldı.

Dünya turizm pazarının en önemli destinasyonları ve firmalarının yer aldığı World Travel Market (WTM) Londra 7-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. 2023 turizm sezonu öncesi seyahat profesyonellerinin buluştuğu ve iş anlaşmalarının yapıldığı fuarda Marmaris de yerini aldı. Marmaris Belediyesi, GETOB ve Ticaret Odası işbirliğiyle oluşturulan stantta Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, Marmaris Ticaret Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Onur Tokmak ve Ticaret Odası komite üyeleri tarafından 3 gün boyunca önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören standın ikinci gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek standı ziyaret ederek başarılar diledi. Öte yandan Marmaris heyeti Birleşik Krallık turizm pazarının özel bir tur operatörünün Genel Müdürü Jacob Bramley ve Turizm Organizasyonları Müdürü Joe Taylor ile bir firmanın Kontrat Müdürü Nigel Robinson ile 2023 turizm sezonu planlamaları hakkında görüştü.

Fuarı değerlendiren Başkan Oktay iyi geçen sezonun ardından 2023 sezonu için çalışmalara vakit kaybetmeden başladıklarını belirterek “Marmaris olarak ana pazarımız olan İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen ve dünyanın sayılı turizm fuarları arasında yer alan WTM’de yerimizi aldık. Marmaris Ticaret Odası, GETOB ve diğer paydaşlarımızla birlikte katıldığımız fuarda Marmaris’imizi en iyi şekilde tanıtmak için birçok seyahat firması, tur operatörü ve acenteyle görüştük. 2023 sezonuna dair çok olumlu sinyaller aldık” ifadelerini kullandı.