Marmaris Göztepe Spor Okulu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 2. Marmaris Cup, 30 Ocak’ta başlıyor.
İki gün sürecek turnuvada 10 takım mücadele edecek. Turnuvaya Marmaris 1881 Spor Kulübü, Marmaris Belediye Spor Kulübü, Marmaris 1923 Spor Kulübü, Marmaris Spor Kulübü, Saburhane Spor Kulübü, Düğerek Güneş Spor Kulübü, Ortaca Gençlik Spor Kulübü, Datça Belediye Spor Kulübü, Dalaman Atletik SK ve Marmaris Altay Spor Kulübü katılıyor.
Müsabakalar, Marmaris Göztepe Spor Okulu’nun sahasında oynanacak.
Kaynak: iha