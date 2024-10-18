Marmaris Belediyesi Çıldır Mahallesi’nde temizlik araç filosuna yeni eklediği araçların da katıldığı kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 32 bin 100 metrekare alanın yıkaması yapıldı.

Daha temiz bir Marmaris amacıyla yoğun bir çalışma yürüten Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin merkez mahallelerinden biri olan Çıldır Mahallesi’nde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz da çalışmayı yerinde takip etti. Bisiklet yolları da dahil sokakların yıkandığı, süpürüldüğü ve mıntıka temizliğinin de yapıldığı çalışmada 13 kişilik temizlik ekibinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde temizlik filosuna yeni eklenen araçlar da görev aldı. 5 arasöz, 3 süpürge makinesi ve 1 mobil yıkama aracı çalışmaya destek verdi. Çıldır Mahallesi 117, 149, 153, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 176, 178, 180. sokaklarda yürütülen çalışmayla toplamda 32 bin 100 metrekarelik alan temizlendi.