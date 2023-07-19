Muğla genelinde sağlıklı ve sürekli içme suyu sağlamak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Marmaris’te önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Özellikle yaz aylarında içme suyunun yetersiz olduğu ve yeraltı kaynaklarının tuzlanması nedeniyle kaliteli su sağlanması konusunda sorunların yaşandığı Bozburun bölgesinde içme suyu projesi yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün projenin Büyükşehir Belediyesinin kendi kaynaklarıyla yapılmasını istedi. MUSKİ Genel Müdürlüğü, projenin hayata geçirilmesi için 2016 yılından bu yana İller Bankası ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğüne kredi başvuruları yaparken, bu başvurulardan olumlu sonuç alınamadı. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün Bozburun Yarımadası içme suyu projesinin hayata geçirilebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarını kullanması ve çalışmaların başlatılması talimatı üzerine hızlıca ihale süreci başlatıldı.

Süreç çerçevesinde 18 Ağustos tarihinde ihale gerçekleştirilecek ve ihale sonucuna göre en kısa sürede projenin yapımına başlanacak. Çalışmada Atatürk Barajından mahallelere su aktarımı sağlayacak 52 bin metre içme suyu hattının yanı sıra, 3 içme suyu deposu, 3 terfi merkezi ve 8 maslak yapılacak. Projenin tamamlanması ile birlikte Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca Mahallelerinde içme suyu sorunu tamamen ortadan kalkacak.