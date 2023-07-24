Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Bozburun Yarımadası’nda içme suyu projesi başlatıyor. Proje çerçevede Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca Mahallelerini içine alan toplam 52 bin metre içme suyu hattı yapılarak bölgelere aralıksız su sağlanacak.

Proje ile ilgili MUSKİ Armutalan Abone İşleri 4. Şube Şefliğinde “Paydaş Katılım Toplantısı” yapıldı. Toplantıya Selimiye, Bozburun, Taşlıca, Söğüt muhtarları ile ticaret odası temsilcisi katıldı ve proje hakkında bilgiler verildi.

Muğla genelinde sağlıklı ve aralıksız içme suyu sağlamak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak Marmaris’te önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Özellikle yaz aylarında içme suyunun yetersiz olduğu ve yer altı kaynaklarının tuzlanması nedeniyle kaliteli su sağlanması konusunda birtakım sorunların yaşandığı Bozburun bölgesinde içme suyu projesi yapılıyor.

Proje, Büyükşehir Belediyesinin Kaynaklarıyla Yapılıyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, projenin hayata geçirilmesi için 2016 yılından bu yana İller Bankası ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğüne kredi başvuruları yaparken bu başvurulardan olumlu sonuç alınamadı. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün Bozburun Yarımadası içme suyu projesinin hayata geçirilebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarını kullanması ve çalışmaların başlatılması talimatı üzerine hızlıca ihale süreci başlatıldı. Süreç çerçevesinde 18 Ağustos tarihinde ihale gerçekleştirilecek ve ihale sonucuna göre en kısa sürede projenin yapımına başlanacak. Çalışmada Atatürk Barajından mahallelere su aktarımı sağlayacak 52 kilometre içme suyu hattının yanı sıra 3 içme suyu deposu, 3 terfi merkezi ve 8 maslak yapılacak. Projenin tamamlanması ile birlikte Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca Mahallelerinde içme suyu sorunu tamamen ortadan kalkacak.