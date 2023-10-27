Muğla’nın Marmaris ilçesinde ilk kez düzenlenen Marmaris Boat Show fuarında düzenlenen etkinlikler dahilinde dalış eğitmeni ve Araştırmacı Gökçer Karaağaç “Marmaris’te Süngercilik Tarihi” söyleşisinin ardından Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan’a 1931 yılından kalan tekne tasdiknamesi sundu.

Marmaris’te 25 Ekim’de başlayan ‘’Marmaris Boat Show-Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı”nın üçüncü gününde gerçekleşen, Dalış Eğitmeni/Araştırmacı Gökçer Karaağaç’ın hazırladığı “Marmaris’te Süngercilik Tarihi” oturumunda Marmaris’in kaybolan mesleği süngercilik tarihine dair hatıralarının anlatıldığı söyleşinin ardından bir sürpriz yaptı. Gökçer Karaağaç sunumun bitmesi ile sahneye Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan’ı davet ederek ,1931 yılına ait motorlu ve yelkenli 2 sünger teknesine ait tasdikname ruhsatlarını hediye etti. Tekne tasdiknamelerini yakında açılacak olan Marmaris Denizcilik Müzesinde sergilenmek üzere kabul ettiğini belirten Başkan Ayhan, böyle anlamlı bir hediyeyi kabul etmekten yana duyduğu onuru ifade etti.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ‘’ Marmaris Limanına bağlı Marmaris sünger teknelerinin boyutları, bilgileri yazan bu tasdikname belgeleri Denizcilik müzesi açılışına kadar odamız tarafından himaye edilecektir. Çok değerli dalış eğitmeni ve araştırmacı Gökçer Karaağaç’a yaptığı bağıştan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum, Müzemiz açılınca bu belgeler sergilenmek üzere yerini alacaktır‘’ dedi.