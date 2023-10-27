Muğla’nın Marmaris ilçesinde Marina’da kurulan dev çadırda 50 stant ve 100 marka ile Marmaris Ticaret Odası himayesinde düzenlenen, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü ve Netsel Marina işbirliği Marmaris Boat Show-Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı” üçüncü gününde yoğun katılım ile devam ediyor.

Marmaris’te 25 Ekim’de kapılarını açan Marmaris Boat Show, üçüncü gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Deniz ekipmanları, gemici malzemeleri, karavanlar, deniz suyunu tatlı suya çeviren cihazların da tanıtıldığı fuarda, etkinlikler dahilinde, söyleşiler de gerçekleşiyor. Saat 14.00’te “Son Süngerci” adlı belgesel gösterimi ardından Saat 15.00’te modaretörlüğünü sunucu Savaş Karakaş’ın yaptığı, Marmaris’in yaşayan son sünger dalgıçlarından Selimiyeli Mithat Dayı (Ahmet Yıldız), Bodi’nin Abdi (Abdi Arslan) ile söyleşi katılımcıların yoğun ilgisi ile yapıldı. Söyleşinin ardından Dalış Eğitmeni/Araştırmacı Gökçer Karaağaç “Marmaris’te Süngercilik Tarihi” oturumunda Marmaris’in kaybolan mesleği süngercilik tarihine dair hatıraları Selimiyeli Mithat Dayı (Ahmet Yıldız), Bodi’nin Abdi (Abdi Arslan) ve Fatma Gebeş Çimen ile birlikte yaptığı oturum ile paylaştı.

Yarın saat 19.00 da son erecek olan fuarın son gününde ise, saat 15.00 ‘te Marmaris’te bulunan Serçe Batığı’nı konu alan Savaş Karakaş’ın “Cam Yeniden Cam” adlı belgesel gösterimi yapılacak.

Belgesel gösteriminin ardından Fuar katılımcıları ile birlikte final pastası kesimi ve teşekkür töreni ile fuar sona erecek.