Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Marmaris Boat Show-Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı”, Marmaris Marina’da düzenlenen törenle başladı. 10-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve 50’ye yakın firmanın 100’ün üzerinde markayla katıldığı fuarda, deniz araçları, yat ekipmanları ve aksesuarlar sergileniyor.

Fuarın açılışına Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Marmaris Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Marmaris Ticaret Odası Başkan Vekili Görkem İnal, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, Marmaris Emniyet Müdürü Emre Alay katıldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü meclis toplantısı sebebi ile katılamadığı açılışın ardından fuar alanına gelerek teker teker tüm stantları gezerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’nın izinli olması sebebi ile vekalet eden Datça Kaymakamı Murat Atıcı ve beraberindekiler ziyaret ettiği fuar alanında tüm stantları gezerek teker teker ekipmanları inceledi. Marmaris İhsan Mermerci okulu öğrencilerinin de kendi kodlamalarını yaptığı robotları da yakından inceleyen Kaymakam Atıcı öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı Zafer Öznur, açılış konuşmasında fuarın ikincisini düzenlemekten gurur duyduklarını belirtti. Öznur, “Umarım fuarımızı büyüterek önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Fuar, 13 Ekim de dahil dört gün sürecek ve yoğun bir programla ziyaretçilere birçok etkinlik sunacak. Ayrıca, eğitim seminerlerimiz de olacak. Herkesi bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Marmaris Boat Show, dört gün boyunca devam edecek ve sektördeki yenilikleri ziyaretçilerle buluşturacak.