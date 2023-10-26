Marmaris Ticaret Odası himayesinde düzenlenen, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü ve Netsel Marina işbirliği ile Marmaris yat marinada kurulan dev çadırda dün kapılarını açan Marmaris Boat Show-Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı” ikinci gününde yoğun katılım ile devam ediyor.

Marmaris’te dün kapılarını açan Marmaris Boat Show, ikinci gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Fuarda, moderatörlüğünü Belgesel yapımcısı ve yönetmen Savaş Karakaş’ın yürüttüğü "Mavi Yolculuğun Tarihi" adlı söyleşi, "Maviye Yolculuk Belgeseli" gösteriminin ardından yazar Ali Boratav, Hürriyet Teknesi’nin tarihini anlatan Kaybolan Mavi kitabının yazarı Mustafa Eroğlu ve yeğeni Süleyman Eroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

28 Ekim saat 19.00 a kadar devam edecek olan "Marmaris Boat Show-Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı” yarın saat 14.00’te “Son Süngerci” adlı belgesel gösterimi ardından Saat 15.00’te Marmaris’in yaşayan son sünger dalgıçlarından Selimiyeli Mithat Dayı (Ahmet Yıldız), Bodi’nin Abdi (Abdi Arslan) ve Dalış Eğitmeni/Araştırmacı Gökçer Karaağaç’ın konuk olacağı “Marmaris’te Süngercilik Tarihi” oturumunda Marmaris’in kaybolan mesleği süngercilik tarihine dair hatıralar paylaşılacak.