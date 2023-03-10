Muğla’nın Marmaris ilçesinde tüm birimlerin tek çatı altında hizmet vereceği, depreme dayanıklı belediye hizmet binasının yapımına başlandı.

1990 yılından beri Atatürk Caddesi’nde yer alan Marmaris Belediyesi Ana Hizmet Binası, 30 yıllık hizmet süresinin ardından deprem riski nedeniyle 2021 yılının Ocak ayında boşaltılarak yıkılmıştı. 7 bin 639 metrekare kullanım alanına sahip yeni bina için çalışmalar geçtiğimiz ay başladı. Datça Yolu üzerinde mülkiyeti Marmaris Belediyesi’ne ait olan alanda inşa edilmeye başlanan yeni binada tüm birimler tek çatı altında toplanacak. Yeni hizmet binasında meclis salonu, her katta toplantı odası, sergi salonları, fuaye alanı, birimlere ait depolar, arşiv ve sığınak gibi bölümler yer alacak. 55 araçlık kapalı otopark da iş için belediyeye gelen vatandaşlara hizmet verecek. Bina, yağmursuyu depolama ve güneş enerjisi sistemi gibi çevreci özellikleriyle de öne çıkacak. Belediyecilik hizmetlerine ilişkin tüm detayların düşünüldüğü yeni hizmet binasının 2024 yılının başında tamamlanması planlanıyor.

Tüm birimlerin tek çatı altında toplanacağı, modern ve çevreci hizmet binasının Marmaris’i taçlandıracağını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay “Marmarisimize yakışan, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebileceğimiz, en önemlisi depreme dayanıklı yeni belediye binamızın yapımına başladığımız müjdesini sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Eski hizmet binamızın yıkılmasından bugüne, inşaatın bitip hizmete açılacağı güne kadar, halkımızın bize göstermiş olduğu güven ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Tüm birimlerin tek çatı altında toplanacağı modern ve çevreci hizmet binamızın yapımını en kısa sürede tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.