Marmaris Belediyesi tarafından Söğüt Mahallesi Çavdır Mevkii’ne 5 bin 300 metrekare beton parke yol yapıldı.

Marmaris Belediyesi ekipleri Söğüt Mahallesi’ndeki toprak yolda parke çalışması gerçekleştirdi. Bölge yaşayanlarını yazın tozdan, kışınsa çamurdan kurtaran çalışma Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Eskiyen yol tamamıyla beton parkeyle yenilenirken, yolun daralan noktalarında da genişletme çalışması yapıldı. 5 bin 300 metrekare alanlı yol bölge halkını büyük bir sıkıntıdan kurtarırken Destek Hizmetleri Müdürlüğü de yenilenen yolda yer alan köprüye demir korkuluk montajı yaptı.

Söğüt Muhtarı Yusuf Selçuk çalışmalar için Marmaris Belediyesi’ne teşekkür ederken, mahalle yaşayanı Tevfik Ören de seçim döneminde kendilerine söz verilen yolu yaptığı için Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve ekiplerine teşekkürlerini sundu.