Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde yapımı durdurulan Sinpaş GYO A.Ş.’ tarafından yapılması planlanan otel ve devremülk projesinin inşaat çalışmaların devam ettiği iddiaları üzerine Marmaris Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Herhangi bir inşaat faaliyeti bulunmamaktadır" denildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde yapımı durdurulan Sinpaş GYO A.Ş.’ tarafından yapılması planlanan otel ve devremülk projesinin inşaat çalışmaların devam ettiği iddiaları üzerine Marmaris Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Herhangi bir inşaat faaliyeti bulunmamaktadır" denildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde Sinpaş GYO A.Ş. tarafından yapılması planlanan otel ve devre mülk projesinin inşaat çalışmaları, Muğla 3. İdare Mahkemesinin 2021/1000 Esas, 2022/1046 Karar sayılı kararı ile ÇED gerekli değildir kararının İdare Mahkemesince iptal edilmesi neticesinde Marmaris Belediyesi tarafından 8 Ağustos’ta mühürlenerek durduruldu. İnşaatın durdurulmasının ardından çıkan bazı haberler ve mühürlenen otel inşaatında yapılan çalışmaların devam ettiğine dair iddialara yönelik görüntüler paylaşıldı.

Çıkan haberler ve ortaya atılan iddialar üzerine Marmaris Belediyesi’nden açıklama yapılarak bölgede herhangi bir inşaat faaliyetinin bulunmadığı belirtildi. Marmaris Belediyesi yaptıkları açıklamada, "İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkii, 2518 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki Sinpaş GYO A.Ş. tarafından yapılması planlanan projenin çalışması ile ilgili bazı çevreler tarafından inşaatın devam ettiğine yönelik yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bilgilendirmeler yapılmaktadır. İnşaat faaliyetlerinin durdurulduğu 8 Ağustos 2022 tarihinden itibaren zabıta ekiplerimiz 24 saat içinde gece - gündüz habersiz denetimler yapmakta, ayrıca ihbar durumunda anında bölgeye intikal etmektedir. 24 saat içinde ortalama 10-12 kez habersiz olarak yapılan denetimlerde ve ihbar üzerine yapılan kontrollerde hem fotoğraf hem de video kaydı ile tespitler yapılmaktadır. Bazı çevrelerin inşaatın devam ettiği iddiasına rağmen sizlere gönderdiğimiz değişik gün ve saat aralıklarında çekilen videolarda da görüldüğü üzere herhangi bir inşaat faaliyeti bulunmamaktadır. Ayrıca inşaatta çalışan işçiler de tahliye edilmiştir. Marmaris Belediyesi olarak konuyla ilgili iş ve işlemlere hukuki sürece uyarlı olarak devam etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.