Muğla’nın Marmaris ilçesinde konteyner kenarına atılan eskimiş mobilyalar, molozlar ve bahçe atıkları temizlik ekiplerine zor anlar yaşatırken, görüntü kirliliğine de neden oluyor. Marmaris Belediyesi’nden bu atıkların çıkarılmasıyla ilgili uyarıda bulunuldu.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri her gün ilçe genelinde 5 bine yakın evsel atık konteyneri ve geri dönüşüm sepetinin temizliğini gerçekleştiriyor. Ancak konteyner kenarlarına, gelişigüzel sokaklara, boş arazilere ve kamuya ait yol üzerlerine atılan, beyaz eşyalar, koltuklar, inşaat molozları ve bahçe atıkları normal çöp kamyonlarıyla alınamadığı için ekiplerin iş programını aksatıyor. Daha fazla personel gücü ve ekipman gerektiren söz konusu atıklar zaman kaybına da neden oluyor. Yetkililer 5326 sayılı Kabahatler Yasası ve Zabıta Emir ve Yasakları yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği suç da teşkil eden gelişi güzel bırakılan atıklarla ilgili vatandaşları uyarıyor.

“Vatandaşlarımız mutlaka bizi aramalı”

Söz konusu ihtiyaç fazlası mobilyaların ya da diğer atıkların çıkarılmadan önce belediye ekiplerinin aranması gerektiğinin altını çizen yetkililer konuyla ilgili olarak, “Konteyner kenarlarına atılan ev eşyaları, moloz ve bahçe atıkları demek, belediyemiz için ekstra personel gücü, zaman kaybı ve iş programının aksaması demek. Söz konusu atıkları çıkarmadan önce vatandaşlarımız bizi arayabilir ya da Belediye Araç Parkımız içinde yer alan sıfır atık kapsamındaki lisanslı atık getirme merkezimize atıklarını getirebilirler” denildi.