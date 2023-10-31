Marmaris Belediyesi, ilçede faaliyet yürüten spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Marmaris’in adını başarılarla duyuracaklarına eminim. Desteğimiz devam edecek” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçedeki spor kulüplerinin yöneticilerini belediyede ağırladı. Marmaris Gençlik Spor A.Ş., Marmaris Gücü Spor, Bozburun Belediye Spor, Marmaris 1923 Spor, Marmaris Spor, Yeşil Marmaris Spor, Beldibi Spor, Selimiye Losta Spor kulüplerinin yöneticilerinin katıldığı ziyarette her kulüp ayrı ayrı hazırlanan destek paketleri de teslim edildi.

Burada yaptığı konuşmada tüm kulüplere gençliğe verdikleri emek için teşekkür eden Belediye Başkanı Oktay, “Zor şartlarda büyük fedakarlıklarla çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturan kulüplerimiz büyük bir görevi yerine getiriyor. Ben Marmaris adına kendilerine teşekkür ediyorum. Onlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde belirlenen eksikleri içeren yardım paketi hazırladık. Tüm kulüplerimize tek tek teslim ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında Marmaris’in adını başarılarla duyuracaklarına eminim. Desteğimiz devam edecek. Kendilerine yeni başlayan sezonda başarılar diliyor; ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun” dedi. Başkan Oktay’a teşekkür eden kulüp yöneticileri ise “Desteğiniz bizim için çok değerli. Sizin de desteğinizle Marmaris’in gençleri için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.