Marmaris Belediyesi, turizm sektöründe yaşanan ara eleman sorununa yönelik bir çalışma başlattı. Belediye açtığı kursla işe ihtiyacı olanlara iş bulacak, turizm sektörüne de nitelikli eleman kazandıracak.

Marmaris Belediyesi, turizm sektöründe yaşanan ara eleman sorununa yönelik bir çalışma başlattı. Belediye açtığı kursla işe ihtiyacı olanlara iş bulacak, turizm sektörüne de nitelikli eleman kazandıracak.

Marmaris Belediyesi turizm alanında yaşanan nitelikli ara eleman sorununa yönelik yeni bir adım attı. Turizm Üst Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda mesleki eğitim kursları açılmasına karar verildi. Kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere 7 aydan az olmamak üzere istihdam garantisi verilecek.

Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu son toplantısında pandeminin gölgesinde geçen 2020 ve 2021 turizm sezonlarında kapanan turistik tesislerin farklı sektörlere yönelen çalışanları nedeniyle yaşanan nitelikli iş gücü sorununu masaya yatırdı. Kurulun görüşleri doğrultusunda harekete geçen Marmaris Belediyesi de turizmde çalışacak nitelikli ara eleman yetiştirilmesi amacıyla 2023 yılı Ocak ayında mesleki eğitim faaliyetlerine başlama kararı aldı. Buna göre Marmaris Ticaret Odası, Güney Ege Turistik İşletmeciler ve Otelciler Birliği (GETOB) ve Marmaris Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde sertifikalı kurslar açılacak. İlk kurs ‘servis ve kat hizmetleri’ alanında verilecek.

9 Ocak - 31 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurslarda ilk aşamada 40 kursiyere servis ve kat hizmetleri konusunda eğitim verilecek. Başvuru için herhangi bir yaş ve eğitim şartı aranmayacak. Haftanın 5 günü, Marmaris Belediyesi tesislerinde verilecek kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere 7 aydan az olmamak üzere istihdam garantisi verilecek. 3 ay sürecek eğitim sürecinde kursiyerlerin konaklamaları da anlaşmalı otel işletmeleri tarafından karşılanacak. Başvurular 4 Ocak 2023 tarihine kadar Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak. Ayrıntılı bilgi için müdürlük görevlisi Gamze Gökmen Akkoyun’a 0 850 888 48 48 dahili 361’den ulaşılabilecek.