Marmaris Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım attı. Belediye küresel çapta kabul gören Avrupa Birliği İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni (Covenant of Mayors) imzaladı.

Marmaris Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çapta kabul gören Avrupa Birliği İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni (Covenant of Mayors) imzaladı. Marmaris Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumunda sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye yetki verilmişti. Başkan Ünlü’nün imzalamasıyla Marmaris de bu sözleşmenin taraflarından biri oldu.

Sağlıklı kentler oluşturmak amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği ve iklim değişikliği gibi konularda toplumu aydınlatmak, toplumda farkındalık oluşturmak, belediyelerin iklim krizi ile mücadele kapsamında kolektif sorumluluğu kabul ederek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine hazırlanmasını amacı taşıyan sözleşme ile Marmaris de iklim eylemi ve enerji verimliliği konusundaki taahhüdünü küresel ölçekte genişletti.

Sözleşmenin çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Bu sözleşmeyle Marmaris Belediyesi olarak sürdürülebilirlik hedeflerimizi daha da ileriye taşımak için bir dizi strateji geliştirme yetkisine sahip olacağız. İlçemizin doğal güzelliklerini koruma çabalarımızı arttırmanın yanı sıra iklim dostu projelerin hayata geçirmemizi de kolaylaştıracaktır. İklim dostu projelerle Marmaris’in yeşil kimliğini güçlendirecek, daha yaşanabilir bir dünya için kararlı adımlar atacağız” açıklamasını yaptı.

Başkan Acar Ünlü, “Attığımız bu adımla sadece Marmaris için değil dünyamızın geleceği için de önemli bir çalışma. Gelecek nesillere bırakacağımız çevre mirasında Marmaris Belediyesi’nin de katkısı olacağı için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu taahhüttün iklim değişikliğiyle mücadelede kolektif eylemin önemini göstererek diğer belediyelere de ilham kaynağı olacağını inanıyoruz” diye konuştu.