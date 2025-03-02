Marmaris Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Her gün 3 çeşit sıcak yemek dağıtan Belediye yüzlerce ailenin yüzünü güldürüyor.

Marmaris Belediyesi, yardımlaşma ve paylaşma duygularının yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor. Belediye Ramazan ayı boyunca her gün üç çeşit yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Belediye aşçılarının pişirdiği yemekler Çıldır Mahallesi 166 Sokak’ta konuşlanan ikram aracında halka ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın bütçesine katkı sağlıyor.

Ramazanın ilk günü gerçekleyen yemek dağıtımına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. Bir süre yemek de dağıtan Başkan Ünlü, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi. "Belediyemizde görevli aşçılarımız tarafından hazırlanan yemekleri Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. Ramazan’ın ruhu olan paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin huzurunu hep beraber yaşayacağız. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerini kullandı.