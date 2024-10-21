Muğla’nın Marmaris Belediyesi ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB)’nin de katılımcı olduğu, bu yıl uluslararası düzeyde gerçekleşecek olan Antalya Turizm Fuarı (ATF24) 23 Ekim Çarşamba günü başlıyor.Ata SEVGİ / AjansCANKA

ANTALYA (İGFA) - Şair Yazar Sunay Akın, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın da konuşmacı olacağı; 3 günde yaklaşık 30 bin turizm profesyoneli ziyaretçinin beklendiği ATF24, GMT Fuarcılık tarafından bu yıl 23 - 24 - 25 Ekim tarihlerinde 6. kez gerçekleştirilecek.

Antalya Turizm Fuarı Kurucusu Selçuk Meral ATF24 ile ilgili AjansCANKA’ya verdiği bilgide, “Antalya Turizm Fuarı'nın beşinci senesinde, altıncısını gerçekleştiriyoruz. Antalya Turizm Fuarı, 2019 yılında yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda başladı ve bu sene 35 bin metrekare alanda, 30 bin profesyonel ziyaretçi hedefiyle; Türkiye’nin en önemli, en verimli, en büyük turizm fuarı haline geldi. Sadece Antalya'nın ve Türkiye'nin değil, Antalya Turizm Fuarı tüm Akdeniz'in en verimli turizm fuarıdır. Antalya Turizm Fuarı mahkum edildiğimiz ezberleri bozdu, 360 derece hizmet anlayışı ile dünya turizm fuarcılığında oyunu değiştirdi.

YERİNDE PAZARLAMA TURİZMDEKİ BAŞARIYI ARTIRACAK 2000’e yakın yabancı davetli seyahat acentası, 1000’e yakın marka, 5 ayrı sahne, 100’ün üzerinde uzman konuşmacı, 2000 dakikadan fazla panel süresi, 35 bin metrekare alan, 60’a yakın ülke ziyaretçisi, B2B sistemleri, genel toplamda planlı ve plansız olmak üzere milyona yakın iş görüşmesi, Sunay Akın, İlber Ortaylı, Özgür Demirtaş gibi Türkiye’nin 3 önemli ismini bir araya getiren, ezberleri bozan bir fuar. bir bayrak taşıyıcı, bir marka fuar oldu. Bu sene ilk defa 3 gün, dünyadaki bütün fuarlar geriye giderken, gün azaltırken, etkinlik sayılarını azaltırken biz, hem etkinlik sayımızı arttırıyoruz hem de gün sayımızı arttırıyoruz.

Antalya Turizm Fuarı, Türk turizmcisi için kolektif çalışmayı sağlamak üzere kurulmuş bir platform. Şu ana kadar yapılan fuar anlayışını değiştirerek, ürünün olduğu yerde, yerinde pazarlama ilkesiyle yenilikçi anlayışımızın eseridir ATF.

Antalya Turizm Fuarı’nın aynı zamanda bir diğer hedefi ise, dünyada markalaşmak ve uluslararası etkinlikler gerçekleştirmek. Antalya Turizm Fuarı'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de, profesyonellere yönelik; Türkiye Turizmi için dünya resort ve alternatif turizm ürünleri için bu çapta, bu büyüklükte, 3 gün boyunca, bu konsantrasyonda olan dünyadaki tek fuar olmamız.

TÜRKİYE TURİZM PAZARI TEK ÇATI ALTINDA

Bugün için ATF24; Türkiye’yi ilgilendiren bütün pazarları aynı çatı altında, aynı zaman diliminde, aynı mekanda buluşturan dünyadaki tek turizm fuarı. Dünyanın hiçbir noktasında, ister Almanya'ya, ister Rusya'ya, ister İngiltere 'ye gidin, Türk turizmini ilgilendiren bütün pazarları kurumsal olarak aynı çatı altında görmeniz mümkün değil. Biz, aynı çatı altında Türkiye turizmini ilgilendiren herkesi buluşturuyoruz.

Antalya Turizm Fuarı artık yurt dışından devlet düzeyinde de katılımcıları ile büyüyor. Bu sene yaklaşık 20'ye yakın farklı ülkeden stant var. Aynı zamanda yurt dışı orjinli olan turizm firmalarının da standları var. Antalya'daki turizm sektörü güçlü ve dinamik olunca. Türkiye'nin tüm turizm bölgeleri o dinamizmden yararlanıyor ve o devam ediyor. Dolayısıyla bizim Fethiye, Bodrum, Marmaris, Datça, Didim, Erzurum, Kapadokya gibi şehir kurumsalı anlamında önemli katılımcılarımız var. Kuzey Kıbrıs yine her zaman olduğu gibi bizimle ve partner ülkemiz. Geçen sene 58 ülkeden katılımcı vardı. Bu sene de bu sayının altına düşmeyeceğini öngörüyoruz.” dedi.