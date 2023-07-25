Bütçeyi doğru ve verimli kullanmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla seralarda 4 yıllık süreçte 1 buçuk milyon mevsimlik çiçek, 127 bin çalı bitkisi üretti. Toplamda 8 milyon 725 bin TL tasarruf etti.

Marmaris’in kaynaklarını yine Marmaris için kullanan Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 serada sürekli bitki üretiyor. Yetiştirilen çiçekler ve süs bitkileri Marmaris’in parklarını, kavşaklarını ve refüjlerini süslüyor. Söz konusu üretimle peyzaj çalışmalarında kullanılacak 1 buçuk milyon mevsimlik çiçek, 127 bin çalı bitkisi için ödenecek tutarı harcama kalemlerinde çıkaran Marmaris Belediyesi bu çalışma ile 8 milyon 725 bin TL tutarında tasarruf sağladı.

Marmaris, Beldibi, İçmeler ve Makine Araç Parkı içinde yer alan seralarda 2019-2022 yılları arasında 2019’da 200 bin, 2020’de 500 bin, 2021 ve 2022’de 400’er bin olmak üzere dört yıllık süreçte 1 buçuk milyon mevsimlik çiçek, 127 bin de çalı bitkisi üretildi. Üretilen bitkiler arasında süs lahanası, portakal nergisi, açelya gibi mevsimlikler ile 5 çeşit lantana, kufeya, begonvil, papatya, ateş dikeni, boylu ve bodur zakkum, şeflera, benjamin, ada mercanı, japon gülü, japon şemsiyesi ve starliçe gibi çalı bitkileri yer aldı.

Öz kaynaklarıyla mevsimlik bitki ve çalı üreterek tasarruf sağladıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay “Marmaris Belediyesi olarak önceliğimiz bütçemizi doğru ve verimli bir şekilde kullanmak. Bu nedenle üretime çok önem veriyoruz. İlçemizin parklarını, refüjlerini süsleyen bitkilerimizi dört adet seramızda kendi imkanlarımızla yetiştiriyoruz. Bu sayede büyük oranda tasarruf sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.