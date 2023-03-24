Marmaris Belediyesi Ramazan yardımları çerçevesinde 2 bin 500 gıda paketinin yanı sıra günlük 500 kişilik de yemek dağıtıyor.

Marmaris Belediyesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerin yanında olmayı sürdürüyor. Belediye hizmet sınırları içerisinde yer alan 25 mahallede yaşayan ve muhtarlar tarafından dar gelirli oldukları tespit edilen 2 bin 500 aileye gıda paketi dağıtımına başladı. Gıda paketleri bu yıl Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından teker teker ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor. Gıda paketi yardımının yanı sıra Huzurevi bahçesine konuşlandırılan ikram aracından da yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

İkram aracından yemek dağıtımı

Marmaris Belediyesi Ramazan ayı boyunca Huzurevi Derneğiyle birlikte yardımsever vatandaşların desteğiyle gerçekleştirdiği yemek dağıtımı geleneğini de bozmadı. Yemek kaplarıyla birlikte huzurevi bahçesine konuşlandırılan ikram aracına gelen vatandaşlara iftardan 2 saat önce 3 çeşit yemek dağıtımı yapılıyor. Bayrama kadar günlük 500 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirilecek.

Dayanışmamız sürecek

Ramazan’ın ruhuna uygun olarak özellikle vatandaşların yanında olacaklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Ramazan dayanışmadır, paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz Ramazan ayında da her zaman ve her alanda dayanışmaya, birlik olmaya devam edeceğiz” dedi.