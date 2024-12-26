Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün ev sahipliğindeki gecede bir yılın yorgunluğunu atan belediye çalışanları 2025 için enerji depolarken, Başkan Ünlü; “Hep omuz omuza, sırt sırta olduk. Birlik ve beraberliğimizin yeni yılda da devam etmesi dileğiyle yeni yılınızı kutluyorum” dedi.

Marmaris Belediyesi personeli yeni yıl yemeğinde bir araya geldi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün ev sahipliği yaptığı yemeğe belediyenin tüm birimlerinde çalışan personel katıldı. Belediye Meclis Üyeleri ile CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir’in de katıldığı yemekte gönüllerince eğlenen belediye personeli yoğun geçen bir yılın yorgunluğunu atarak bir araya gelmenin keyfini yaşadı. Gecede bir konuşma yapan Başkan Acar Ünlü, 2024 yılının kendi hayatı için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek “Hayatımın en önemli yıllarından birini yaşadım. Partimi temsil etmek için belediye başkanlığına aday adayı oldum. Partim bu görevi bana verdi ve CHP’nin belediye başkan adayı olarak yarışma fırsatı yakaladım. Bu kente 20 yıldan fazla hizmet eden ailemin ikinci kuşağı olarak belediye başkanı olup hizmet etmek bana nasip oldu. Bu onuru, gururu 2024 yılında yaşadım” dedi.

“Hep yan yana, omuz omuza olacağız”

Sorunları birlikte aşmaya devam edeceklerini ifade ederek özverilerinden dolayı personellere teşekkür eden Başkan Ünlü, “Marmaris’e hizmet etme fırsatını yakaladık ama bundan daha önemlisi sizlerle birlikte bu fırsatı yakaladık. Sizlerle çok uzun yıllardan beri tanışıyoruz. Mutlu günleri de hüzünlü günleri de birlikte yaşadık. Hep omuz omuza, sırt sırta olduk. Birlik ve beraberliğimizin yeni yılda da devam etmesi dileğiyle bu gece sembolik olarak 2025 yılına hep birlikte ilk adımı atıyoruz. 2025’in mutluluklar getirmesini diliyorum. Elbette zor günlerimiz de olacak. Ama biz hep yan yana, sırt sırta olacağız. Elimizden geldiğince sorunları birlikte aşmaya devam edeceğiz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyor, yeni yılınızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Gecede yapılan çekiliş sonucunda isimleri kurayla belirlenen personele de çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca çalıştığı için geceye katılamayan personele de fazla mesai ücreti verileceği açıklandı. Canlı müzik eşliğinde gece boyunca eğlenen personele Başkan Acar Ünlü ve meclis üyeleri de eşlik etti.