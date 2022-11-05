Marmaris Belediyesi çalışanları düzenlenen personel gecesinde bir araya geldi. Yemeğe katılan yaklaşık 800 personel, gönüllerince bir gece geçirdi.

Marmaris Belediyesi çalışanları düzenlenen personel gecesinde bir araya geldi. Yemeğe katılan yaklaşık 800 personel, gönüllerince bir gece geçirdi.

Yaz sezonu sona eren Marmaris’te, yaz boyunca yoğun bir çalışma temposu içinde olan Marmaris Belediyesi personeli de yemekte bir araya geldi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın davetiyle yemekte buluşan belediye personeli gecede stres attı. Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve basın mesuplarının da davetli olduğu gecede bir konuşma yapan Belediye Başkanı Oktay, son üç yıldır yaşanan yangın, sel, kar gibi birçok afette belediye personelinin hep canla başla mücadele ettiğini belirterek, “Marmaris için canla başla çalışıyorsunuz. Rutin işler dışında yaşadığımız felaketlerin üstesinden birlikte geldik. Enerjisi, potansiyeli oldukça yüksek bir kente sahibiz. Mesai arkadaşlarımla bu kenti daha yüksek çıtalara yükselteceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Gecede 12 Kasım’da emekli olacak olan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal’a da emeklilik hediyesi olarak olta takımı armağan eden Oktay, “Yaptığı tüm çalışmalar için teşekkür ediyor, bol dinlenmeli bir hayat diliyorum” dedi.

Daha sonra belediye başkan yardımcıları ve birim amirleriyle pasta kesildi. Marmaris’in sevilen isimleri Volkan Pekkurnaz ve Serkan Oktay’ın sahne aldığı gecede belediye personeli doyasıya eğlenerek yorgunluk attı.