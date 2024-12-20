Muğla’nın Marmaris ilçesi Turgut Mahallesi’ne yeni yerleştirilen köprü, hem çocukların yolunu kısaltacak hem de okula daha güvenli ulaşmalarını sağlayacak.

Vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla eskiyen köprüleri yenileyen, ihtiyaç duyulan noktalarda da yenisini imal eden Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Turgut Mahallesi’nde yer alan dere üzerine yeni bir köprü konumlandırdı. Mahalle yaşayanlarının ve muhtar Ümit Kaya’nın talebi üzerine başlatılan çalışmayla Makine Araç Parkı ekipleri tarafından 14 metre uzunluğunda ve 1.5 metre genişliğinde köprü imal edildi. Köprü dün vinç yardımıyla Turgut’ta yer alan dere üzerine yerleştirildi. Çocukların okul yolu üzerinde yer alan köprü hem öğrencilerin yolunu kısaltacak hem de çocukların okula daha güvenli ulaşmalarını sağlayacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Söğüt Mahallesi’nde yeni yapılan yol üzerine de demir korkuluklar imal edildi.

Turgut Mahalle Muhtarı Ümit Kaya yeni köprüyle bölgenin mahalle merkezine daha sağlıklı bağlandığını söyleyerek, özellikle çocukların okula gitmek için kullandığı yolun daha güvenli hale getirildiğini ifade etti. Muhtar Kaya, Turgutlu vatandaşlar adına Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Belediye ekiplerine de teşekkür etti.