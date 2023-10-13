Marmaris Belediyesi ve turizm bileşenleri, erken Mart’tan geç Kasım’a uzayan yaz sezonunun yanı sıra kış turizmi ile ilgili de adımlar atılıyor. Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu Başkanı Thomas Feser ile Forum Genel Sekreteri Hüseyin Baraner’i ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Turizm Komisyonu üyeleri Avrupa ülkelerinden yaşlı nüfus turizmi ile ilgili görüşmeler yaptı.

Marmaris Turizm Üst Kurulu’nun Ekim ayı toplantısının konukları Almanya’nın Bingen Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu Başkanı Thomas Feser ile Forum Genel Sekreteri Almanya’nın duayen turizmcisi Hüseyin Baraner oldu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, YDA Dalaman Havalimanı Operasyonlar ve Gelirler Direktörü Orçun Songur, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk’ün de katıldığı toplantıda kış turizmi ve yaşlı turizmine yönelik fikirler paylaşıldı. Ayrıca Almanya’dan ve diğer Avrupa ülkelerinden gelecek misafirler için yapılması gerekenler, Marmaris’te ve Avrupa’da izlenecek yol haritası, bununla ilgili Avrupa ülkelerinde komiteler kurulması ve Mart ayında Berlin’de Marmaris’le ilgili yapılacak toplantı masaya yatırıldı.

Turizmi 12 aya yaymak ve çeşitlendirmek için adım adım çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Oktay, “Göreve başladığımızdan beri ilk etapta sezonun uzatılmasına dair çalışmaları yoğunlaştırdık. Gün itibariyle değerlendirdiğimizde ise bu heyetin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Artık erken Mart’ta başlayıp geç Kasım’a kadar giden bir uçuş programı var. Yıllardan beri bizim kamuoyunda hep 12 ay turizmden bahsedilir ama bu hep söylemde kalırdı. Biz planlı ve programlı şekilde, adım adım ilerleyerek buna ulaştık. Şimdi hedefimiz kış aylarında da bu güzellikleri tüm misafirlerimizle paylaşmak” ifadesini kullandı.

Almanya’da gerçekleşen turizm fuarlarına katılmalarının ve yaptıkları ikili görüşmelerin olumlu yansımalarının olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris iklimi başta olmak üzere şartları oldukça uygun. Kentin hazır olmasıyla ilgili de özellikle merkezi lokasyonlarda arkadaşlarımızla birlikte biz hazırlığımızı yaparız. Burada özellikle Almanya’dan gelecek yaşlı nüfusun çok güzel vakit geçirmesini sağlarız. Bu diğer ülkeler için de öncülük edecektir. Yılın her mevsimi güzel olan Marmaris’te Alman dostlarımızı ağırlamaktan her zaman mutluluk duyacağız” dedi. Misafirperverlikleri için Marmaris heyetine teşekkür eden Thomas Feser ve Hüseyin Baraner de işbirliği ve desteğe hazır olduklarını iletti.