Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris’te belediye ekipleri can dostlar için seferber oldu. Maris Belediyesi’ne bağlı ekipler hava sıcaklığının 40 derecelere ulaştığı ilçede, 188 noktada bulunan beslenme odakları ve 12 kedi evine düzenli olarak su ve mama takviyesi yapıyor.

Hava sıcaklıklarının 36-37 derecenin üzerinde seyrettiği Marmaris’te, can dostlar da unutulmuyor. Marmaris Belediyesi 188 noktada bulunan beslenme odakları ve 12 kedi evine düzenli olarak su ve mama takviyesi yaparak sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için adeta seferberlik ilan etti. Her gün düzenli olarak besleme noktaları ve kedi evlerine ziyaret eden belediye ekipleri, biten mamalara takviye yaparken su kaplarını temizleyerek yeni su dolduruyor.

Marmaris Belediyesi olarak sokakta yaşayan can dostlar için sürekli olarak yeni projeler ürettiklerini ve onların da Marmaris’in bir parçası olduğunu asla unutmadıklarını söyleyen Belediye yetkilileri “Sıcak havalarda minik dostlarımızın suya çok ihtiyacı oluyor. Bizler de besleme noktalarımızı periyodik olarak kontrol ediyoruz. Mama olsa bile su genelde kalmıyor veya hava sıcaklığı nedeniyle ısınmış oluyor. Biz de sürekli olarak değişim yapıyoruz” dedi.

Vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade eden yetkililer, “Vatandaşlarımızın da kapılarının önüne her gün değiştirmeyi ihmal etmeden mama ve su koymaları can dostlarımız için hayati önem taşıyacaktır” ifadesini kullandı.