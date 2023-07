Marmaris Belediyesi, orman alanları, dere yatakları, karayolu çevresi, koylar demeksizin farklı birçok kurumun sorumluluk alanına giren bölgelerde de temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Marmaris’i temiz tutmak için yoğun bir çalışma yürüten Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin çalışmalarının yanı sıra sorumluluk alanı dışında kalan sahalara da müdahale ederek oluşan kirliliğin önüne geçmek için mücadele ediyor. Ekipler, periyodik olarak çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması, konteynırların temizlenmesi çalışmalarını yürütürken orman içlerinde, dere yataklarında, karayolları kenarlarında ve koylarda biriken çöpler de ekipler tarafından toplanıyor. Vatandaşlardan gelen şikayetlere de kayıtsız kalmayan müdürlük personeli; sorumluluk alanı içinde olmasına bakmaksızın çalışmalarını yürütüyor.

Yaz aylarında yoğun bir şekilde koy ve orman sahası içine bırakılan çöplere müdahale edildiğinin altını çizen Temizlik İşleri Müdürü Tugay Tutugan “Deniz üzerindeki yatlardan kaynaklı birçok bölgeye gelişigüzel çöp bırakılıyor. Bu çöpler yaban hayvanları tarafından dağıtılarak çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor. Orman alanlarına atılan cam atıklar da yangınlara davetiye çıkartıyor. Ekiplerimiz bu noktada hassas davranarak söz konusu alanlarda yoğun mesai harcıyor” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kirliliğe neden olan her şeye, her noktada müdahale edildiğini belirterek şunları söyledi: “Temiz ve sağlıklı bir ilçe hedefiyle 24 saat çalışan ekiplerimiz, Marmaris’in her noktasına müdahalede buluyor. Çalışmalarımızı yürütürken öncelikli amacımız sorunu ortadan kaldırmak yönünde oluyor. Bu nedenle zaman zaman diğer kurumların sorumluluk sahalarında da temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu noktada hassasiyet bekliyoruz”