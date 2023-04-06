Turgut Mahallesi’nde yaşayan engelli bir vatandaşı ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ziyarette akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Marmaris Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen, yüzde 86 bedensel engelli Ayla Aytekin’e tekerlekli akülü sandalye hediye edildi. Başkan Mehmet Oktay, Turgut Mahallesi’nde yaşayan, bozulan tekerlekli sandalyesi nedeniyle kendisi ve yaşlı ailesi için yaşam şartları zorlaşan Aytekin’i bizzat ziyaret ederek akülü aracı teslim etti.

“Engelli vatandaşlara öncelik veriyoruz”

Güçlerinin yettiği ölçüde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya, onların yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Oktay, “Belediyecilik hizmetlerimizi yaparken engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına öncelik veriyoruz. Yeni bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan Ayla Ablamıza da bu konuda yardımcı olduk. Yeni bir akülü araç alarak, kendisinin ve ailesinin gündelik hayatlarını kolaylaştırdık. Güzel günlerde kullanmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı. Konuşma zorluğu da çeken Aytekin ise Marmaris Belediyesi’ne ve Başkan Oktay’a teşekkür etti.