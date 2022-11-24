Yağmur nedeniyle gece de mesai yapan Marmaris Belediyesi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba harcadı.

Yağmur nedeniyle gece de mesai yapan Marmaris Belediyesi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba harcadı.

Marmaris Belediyesi ekipleri meydana gelen sağanak yağmur nedeniyle gece gündüz mesaiye devam ediyor. Önceki gün başlayan ve 23 Kasım Çarşamba günü ve gecesi yoğunlaşan yağmur nedeniyle temizlik ve fen işleri müdürlüğü personeli başta olmak üzere zabıta müdürlüğü, park bahçeler, destek hizmetleri ve diğer birimlerin çalışanları sahada teyakkuz halindeydi.

Özellikle dere ve kanallarda taşma yaşanmaması için yağmur öncesi tedbirlerini alan ekipler yağmur büzlerinin ağızlarını açmış, mazgal ve ızgara temizliği de yapmıştı. Yağmur sırasında da tüm ilçede kontrollerini sürdüren ekipler yağmurun olumsuz etkilerini en aza indirmek için var gücüyle çalıştı. Mazgal kapaklarını açarak yağmur suyunun daha rahat gitmesini sağlayan ekipler ayrıca biriken yaprak, ağaç dalı ve atıkları da sık sık temizledi.

Beldibi Mahallesi’nde bir vatandaşın talebi üzerine dalgıç pompa ile müdahale eden ekipler vatandaşın evinin su basmasına engel olurken Turunç yolu üzerinde devrilen ağacın da kaldırılmasını sağladı. Öte yandan sabah saatlerinden itibaren yağmurun durmasıyla çalışmalarını hızlandıran Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları fırtına nedeniyle dökülen yaprak ve çiçekleri bertaraf ederek olması muhtemel yağmur öncesi tedbirleri aldı.