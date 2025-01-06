Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2024 yılı hizmet değerlendirmeleri için Marmaris’te bulunan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi. 31 Mart yerel ve mahalli seçimlerin ardından Belediye başkanlığı koltuğuna oturan Ünlü başladığı günden itibaren yapılan hizmetleri aktarıp basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2025’in ilk haftasında Marmaris Belediyesi’nde 2024 yılının değerlendirilmesi, ilçede devam eden projeler ve yatırımlarda gelinen aşamalar, bakım ve onarım iaşelerindeki ilerlemeler, belediyenin işleyişi ve yapımı projelendirilen çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Ünlü toplantıya 1 Nisan’dan itibaren 9 aylık süreçte yapılan faaliyetlere değinerek başladı. Başkan Ünlü 2024 yılında merkezde ve kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan projelerden bahsederek toplamda 10 çocuk parkının yenilenmesi, yaklaşık 2 bin metrekare yol bakım çalışmasının yapılması, yaklaşık 2 bin 400 metrekare kilit parke tamiratı, kırsal mahallelerde aşırı yağışlardan zarar gören alanlarda bakım onarım işlerinin yapılması, özellikle çocuk parklarında çalışması devam eden güvenlik kameralarından, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplamda Evsel Nitelikli Katı Atık 56 bin 800,76 ton, Bahçe/Moloz Atık 29 bin 068,16 ton, Karışık Ambalaj Atık 2 bin 894,48 ton, Cam Atık 411,08 ton, Tekstil Atık 66,68 ton, Bitkisel Atık Yağ 11,57 ton, Ömrünü Tamamlamış Lastik 9 bin 500 adet atık toplandığını belirtti. Sıfır Atık projesi kapsamında binlerce atık nitelikli geri dönüşüme kazandırıldı. Giysi toplama kumbaraları 130’a çıkarıldığını bildirdi. Ünlü ayrıca yapılan tüm tamir ve tadilat işlemlerinin Belediyenin kendi ekip ve ekipmanları tarafından yapıldığını belirterek, belediyenin bunları yapabilecek güçte olduğunu vurguladı.

Başkan Ünlü, Marmaris Belediyesi’ne ait 2024 yılı faaliyetlerini açıklamasının ardından gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt verdi.

İlçe merkezindeki kötü görünüm ve kötü kokan dereler ile ilgili soruya yanıt veren Başkan Ünlü, "Merkezde ve tüm kırsalda bulunan dere ağızları ile ilgili bizim yetki alanımız dışında olmasına rağmen elimizden geleni yapıyoruz. Biz ancak geçici çözümler üretebiliyoruz. Geçtiğimiz ay MUSKİ Genel Müdürümüz ile görüştük. Geçici olmayan çözümler için planlamalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ancak kalıcı çözümler için kurumlara ihtiyacımız var" dedi.

"Önemli olan işlerin aksamaması"

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Marmaris Belediyesi’nde işçi çıkarılması konusu ile ilgili Başkan Ünlü, "Şu anda belediyemizde toplamda 900 personelimiz var sahada ve merkezde görevli olarak. Bizim işten çıkarttığımız kimse yok. Kendi istekleriyle çıkanlar ve emekliye ayrılan personellerimiz var sadece. Şöyle söyleyeyim, belediyemizi devir aldığımızda kendi pozisyonu dışında çalışan çok kişi vardı ve bizim sahada çalışacak personele ihtiyacımız vardı. Biz de bu doğrultuda bir analiz yaptık ve kendi alanı dışında çalışan kişileri kendi alanlarına yönlendirdik. Bu doğrultuda bazı personelimiz ayrılmak istedi, bazı personelimiz de ’Evet, doğru, biz kendi alanımızda çalışmalıyız’ dedi. Bu doğrultuda herhangi bir personel çıkarma söz konusu değildir. Sözleşmesi yenilenmeyen personeller ile ilgili de şunu söyleyebilirim: Müfettişler tarafından kurumumuz denetlendiğinde müfettişlerin bize ilettikleri bu personeller mevzuata uygun değil. Sözleşmelerinin de yenilenmesi uygun değil denildi. Biz de bu doğrultuda sözleşmelerini yenilememeyi seçtik" sözlerini ifade etti.

Marmaris’in en büyük sorunlarından biri olan kaçak yapılar konusundaki soruları da cevaplayan Başkan Ünlü, "Marmaris’te kaçak yapı sorunu çok büyük bir sorun haline geldi. Aslına baktığımızda büyük sorunlar teşkil ediyor. bir an önce imar düzenlemesi şart" diyerek kaçak yapılan su baskını riskini arttırdığı konusuna da dikkat çekti.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz dönem yıkım kararı alınan Marmaris huzur evi ile ilgili olarak, "Biz geçmiş raporları inceliyoruz. Burada yıkımdan ziyade sağlamlaştırma ve geliştirme aşaması ile ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Aynı zamanda beton laboratuvarımız var ve biz orası ile ilgili çalışmalarımızı sıklaştırarak kendi denetimimiz altında incelemeleri sağlamaya çalışıyoruz" sözlerini ifade etti.

‘Borçlarımız duruyor’

Başkan Ünlü, belediye mülklerinin satışı için ihale süreci ile ilgili, "Gerçekten ihaleleri gerçekleştirip satışları yapmamız lazım. Çünkü gerçekten belediyenin çok yüksek bir borcu var. Ve biz bu borcun çok az bir kısmını ödeyebildik. Biz niyetimizden eminiz, o sebeple saklayacağımız ya da gizleyeceğimiz bir konu yok. Şu anda 567 milyon 484 lira güncel borcumuz var. Biz bugüne kadar 125 milyon 375 bin Lira borç ancak ödeyebildik ve dokuz aylık süreçte alacalarımız olan 59 milyon liradan da 31 milyon lira alacak tahsis edebildik" sözleriyle belediyenin borçlarına değinerek ihalenin yapılması gerektiğini vurguladı.

"Yaban domuzları çok ciddiye almamız gereken bir konu"

İlçe de son yılların en büyük sorunu haline gelen yaban domuzlarına da değinen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Yaban domuzları hakikaten çok büyük bir sorun, evet, şu anda gözle görülür olmayabilir ama bundan 5-6 sene sonrasında geri dönülemez bir sorun oluşturabilir. Çok ciddiye almamız gereken bir konu. Öncelerde Milli Parklar alanında uzun bir çit bulunuyordu ama şu an yok. Burada Milli Parkların yapması gereken 25 km’lik bir çit yapmaları gerekiyor. Bizim bu çiti yapmaya yetkimiz yok ama yapamayacaklarsa bize yetki versinler, biz yapalım. Şu anda ileriki senelerde oluşturabaileceği hastalıklardan ziyade bir de şu husus var; yarın öbür gün domuzları avlamaya, şehre yabani türler de gelecek. Bence bunun farkına varmalıyız" sözleriyle tüm kurumları göreve çağırdı.

Barınak ile de ilgili açıklama yapan Başkan Ünlü ‘ Barınaktaki işleyiş Muğla Büyükşehir Belediyemizden gelen veterinerlerimiz ile aynen devam ediyor, bu konunun bu kadar köpürtülmesinde bir art niyet arıyorum. Tabii ki orası bir hayvan cezaevi gibi biz bu şartları kendimde evcil hayvan sahibi olarak daha nasıl güzelleştirebiliriz diye çalışmalarımıza devam ediyoruz‘’ şeklinde konuşarak kendisinin de bazen haberli bazen habersiz bir şekilde Marmaris geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine ziyaretlerde bulunduğunu iletti.

Son olarak 2025 yılında toplumun her kesimine hizmet edecek projeler geliştirerek turizme ve vatandaşlara daha iyi bir hizmet vereceği çalışmalar yapacağını ve bu çalışmaları yakın zamanda hayata geçireceğini vurguladı. Bu çalışmalardan bazılarının Kale bölgesinin etrafının düzenlenmesi, Huzurevi, çocuk gündüz bakım evi, tenis kortları, deniz temizliği, deniz sporları ve daha bir gençlere ve emeklilere yönelik projeleri yakın zamanda hayata geçireceğini de belirtti.