Muğla’nın Marmaris ilçesinde özel bir anaokulunun öğrencileri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret etti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde özel bir anaokulunun öğrencileri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerini ağırladı. Özel bir kreş ve anaokulundan gelen 17 öğrenci, çocuk haklarıyla ilgili hazırladıkları pankartlarla belediye binasına giriş yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay’la bir araya geldikleri toplantı salonunda ise tek tek pankartlarda yazılı olan haklarını dile getirdi.

Çocukların gününü kutlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Tüm bu saydıklarınız hatta çok daha fazlası sizlerin hakkı. Bizler de Marmaris Belediyesi olarak önceliğimiz olan sizler ve gençler için çalışıyoruz. Elbette günlük rutin işlerimiz var ama yaptığımız bütün işlerde başta siz çocuklarımız ve gençlerimizi daha öncelikli değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Sonrasında çocukların belediyeden isteklerini soran Oktay’a minikler de sokak hayvanlarına mama, müze, yeni parkları gibi taleplerini iletti.