Türkiye 5’incisi olan Marmaris Belediyesi Gençlikspor U-12 voleybol takımı, kupalarıyla Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret etti. Başkan Oktay, kupa için en güzel hediye yorumunu yaptı.

Türkiye Şampiyonası’nda 5’inci olarak büyük bir başarıya imza atan Marmaris Belediyesi Gençlikspor U-12 voleybol takımı, kupalarıyla Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı, Kulüp Başkan Yardımcısı Bahattin Kabaçam ve antrenör Serdar Yılmaz’ın hazır bulunduğu ziyarette Başkan Oktay, duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti dile getirdi.

“Bu yıl ki en güzel hediyeyi alıyorum” diyen Başkan Oktay, “Türkiye Şampiyona’sında müthiş mücadeleler göstererek onlarca takım arasından sıyrılıp Türkiye 5.’si olan sizler hepimize büyük bir mutluluk yaşattı. Her zaman kazanmak yok, her zaman kaybetmek de yok. Bizim için asıl önemli olan sizlerin oynadığı oyundan keyif alması ve Marmaris’in karakterini, duruşunu ortaya koymak. Şimdiye kadar da sizler bunu fazlasıyla yaptınız. Her birinizi ayrı ayrı tekrardan tebrik ediyorum” dedi.