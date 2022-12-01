Muğla’nın Marmaris ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Oktay 2022 sezonunu ve ilçedeki gelişmeleri değerlendirdiği bir toplantı düzenledi. Toplantının ana konusu turizm sezonu oldu. 2023 turizm sezonunun 17 Mart’ta başlayacağının altını çizen Oktay artık sezonun daha da uzayacağını belirtti.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Oktay 2022 sezonunu ve ilçedeki gelişmeleri değerlendirdiği bir toplantı düzenledi. Toplantının ana konusu turizm sezonu oldu. 2023 turizm sezonunun 17 Mart’ta başlayacağının altını çizen Oktay artık sezonun daha da uzayacağını belirtti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptığı açıklamada "Turizm sezonunu önceki 2 yılı kısaca değerlendirdiğimizde güzel geçirdiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Herkes rahat bir nefes aldı. Gerek konaklama sektörümüz, gerek esnaflarımız, yeme içme sektörümüz, tedarik zincirlerimiz herkes 2022 turizm yaz sezonunda rahat bir nefes aldı işler rast gitti. Bununla birlikte maalesef yaz sezonunda yine belli zamanlarda ciddi yangınlara maruz kaldık. Artık bundan sonrasında yaşanmaz diye düşünüyoruz, diliyoruz. Tüm kurumlarımızla birlikte iki sene ciddi anlamda kayıplarımız söz konusu oldu her yönüyle. Ama artık bunların tamamı geride kaldı diye umut ediyoruz. 2023 sezonuna dair beklentilerimiz de yüksek. Başta ana pazarımız İngiltere’den aldığımız veriler de önümüzdeki sezonun o pazarda oldukça iyi geçeceğini görebiliyoruz. Bununla birlikte alternatif pazarlarda da farklı ülkelerde de Marmaris olarak bizlerin çalışmaları söz konusu. İlçemizdeki odalarla hep birlikte kentimiz adına ortak çalışmaları yürütüyoruz. Avrupa dışı pazarlarda da belli miktarlarda artışlara ulaşacağız ve artık kent normale doğru dönmüş olacak’’ dedi.

‘’Hedef 12 ay turizm yapmak değil 9 aylık süreci en kaliteli biçimde değerlendirmek’’

Başkan Oktay Marmaris’te alternatif yollarla sezonun 12 ay olması yönündeki değerlendirmelere, "Şimdi işe gerçekçi yaklaşmak gerekiyor. Şu aşamada 12 aydan ziyade bizim yapmaya çalıştığımız sezonu uzatabilmek. Yani bir 8 - 9 ay bandına çıkartma hedefimiz söz konusu. Bununla da ilgili gelişmeleri oldukça olumlu nitekim ana pazarımız İngiltere’den. Bu yıl Kasım ayının ortasına kadar uçuşlar devam etti ve 2023 yaz sezonunda da 17 Mart itibariyle İngiltere’den düzenli uçaklar başlayacak ve Nisan ayında bu uçak sayıları daha da artacak. Eğer biz sezonu Kasım sonuna kadar uzatabilirsek bu daha sağlıklı, daha gerçekçi bir hedef olarak öne çıkar. Dediğim gibi 12 aylık kısmında kentin açık kalması işin 12 aylık durumunu değerlendirir ilk etapta. Biz bu bahsettiğim 8- 9 aylık periyot içerisinde ne oranda kenti açık tutarsak o oranda bu karşılık bulacak. Dolayısıyla 12 aylık kısmına doğru çevirme hedefine gelindiğinde de kentin açıklığıyla paralel gösterecektir bunu" şeklinde cevap verdi.

"Ev sıkıntısına çözüm olmak için öneriler sunduk"

Oktay, Marmaris’te ev kiralarının yükselmesinin vasıflı turizm çalışanı ve memur kaybı oluşturacağı konusunda, "Şimdi malum serbest piyasa ekonomisine sahibiz. Dolayısıyla piyasayı ortaya çıkan talep belirliyor yani çıkan talebe göre arz ederini biraz arttırabiliyor. Bununla birlikte Rusya, Ukrayna savaşı turizm sektörü anlamında ciddi bir olumsuzluğa neden oldu. Farklı etkileşim anlamında da maalesef ki başta Marmaris olmak üzere bu diğer bölgeler için de geçerli. Turizm destinasyonları için Bodrum, Fethiye, Antalya vesaire. Oralarda da benzer durumlar söz konusu. Maalesef ki onlardan gelen bu şekilde yıllık, 2 yıllık, 6 aylık kiralamalar ister istemez piyasayı yukarı çekti ve bu anlamda bir olumsuzluk gerek kurumlar gerekse de normal özel sektör çalışanlarımız için yani herkes için geçerli. Bunu fırsata çevirip de piyasayı gelen talep doğrultusunda piyasayı daha da yukarı çekmeye çalışan maalesef ki yaşayanlarımız oluyor. Bunu da hiçbir şekilde doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

"Hazineye ait alanlara lojmanlar yapılabilir’’

Başkan Oktay ev sıkıntıları konusunda çözüm önerilerinde bulunduğunu belirterek, "Başta Turizm Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde kentin farklı bir bölgesinde kullanılmayan hazineye ait, bununla birlikte orman da kayıp etmediğimiz alanlar üzerinde çalışıp bir miktar turizm çalışanlarımıza lojman ve bununla birlikte o da bizzat benim önerdiğim bir şeydi. Lojman ile birlikte turizm çalışanlarına ilaveten kamu çalışanlarımız için de bir lojman ve bunun da yükleniciliğini konaklama sektörünün karşılayabileceği konutlar yapılmalı. Belirli bir yıl karşılığında onların kullanımında bırakarak yapılacak çalışan personel lojmanlarına, işin diğer yanında da kamu personeline de lojmanı hayata geçirip en pratik de en gerçekçi de bu şekilde bir çözüm ortaya çıkıyor. Bu tek başına Marmaris Belediyesi olarak bizlerin yapabileceği bir durum değil. Ama bu konuda ben ve ekibim teklifimizi ve irademizi ortaya koymuş durumdayız. Eğer biz bunu hayata geçirebilir isek hem konaklama turizm sektörümüzü desteklemiş oluruz, hem buraya çalışmaya gelen memur arkadaşlarımızı desteklemiş oluruz. Bu şekliyle ortaya çıkacak bir konu soruyla birlikte merkezden boşalacak yerle birlikte de piyasada bir şekilde kendini daha dengeli hale getirir" diyerek seçim sürecinin konuyu biraz aksatabileceğini ancak seçimlerden sonra dahi olsa mücadelesini ortaya koyacağını söyledi.

Başkan Oktay tartışmalı otel inşaatının devam edip etmediği yönündeki soruya ise ‘’Aralıklarla zaten şikayet gelse de gelmese de bizler tespitleri yapıyoruz. Daha teknik detaylı bilgi aldıktan sonra sizlere iletiriz’’ şeklinde cevap verdi.