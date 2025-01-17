Muğla’nın Marmaris ilçesinde kış mevsimi ile başlayan yağışların ardından Atatürk Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Kış mevsimi öncesinde yüzde 60 seviyesinde olan doluluk oranı, yoğun yağışlarla birlikte tam kapasiteye çıktı.

Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle Türkiye genelinde içme ve kullanma suyu barajlarından bazıları alarm verirken, Marmaris’teki Kocaalan Deresi üzerine kurulu Atatürk Barajı’nın doluluk oranındaki artış kent için sevindirici bir gelişme oldu. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne (MUSKİ) ait olan barajdaki doluluğun yüzde 100 seviyesine çıkması, kentin özellikle yaz aylarında susuz kalma ihtimaline karşı önemli bir güvence oluşturdu.

Nüfusu 97 bin olan ve yaz aylarında bu rakamın katbekat üzerine çıkan turizm kenti Marmaris’te, yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacının yaklaşık 16 milyon metreküp olduğu bilgisi edinilirken, Atatürk Barajı’ndan hem içme hem de sulama suyu temin edilmeye devam ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tarihi Bozburun Yarımadası Su Projesi ile baraj suyu susuz mahallelere de ulaştırılıyor. Barajın kapasitesinin, Marmaris’in tamamının ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu ifade ediliyor.

Kaymakam Kaya: "Suyu idareli kullanmalıyız"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya barajdaki doluluğun sevindirici olduğunu belirterek, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Kaya, “Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yağışların artması, kritik seviyede olan barajlarımızı tam doluluğa ulaştırdı. Hayatın en önemli kaynaklarından biri olan suyu, geleceğe taşıyabilmek için idareli kullanmalı ve milli servet olduğunu unutmamalıyız. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.