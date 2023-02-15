Türkiye yüzyılının en büyük felaketi olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde AFAD’ın yanı sıra yurt içi ve yurt dışından bir çok arama kurtarma ekipleri görev yapıyor. Muğla’nın Marmaris ilçesinde yangınlardan sonra kurulan Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Ekibi (MAKE) deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye yüzyılının en büyük felaketi olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde AFAD’ın yanı sıra yurt içi ve yurt dışından bir çok arama kurtarma ekipleri görev yapıyor. Muğla’nın Marmaris ilçesinde yangınlardan sonra kurulan Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Ekibi (MAKE) deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD, UMKE, JAK ve yurt dışından gelen kurtarma ekipleri ile koordineli bir şekilde iletişim halinde olarak, gönüllü arama kurtarma ekibi ile MAKE bölgeye ulaşır ulaşmaz arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin etkilediği Gaziantep ili Islahiye ilçesinde 60 kişilik ekibi ile çalışmalar yürüterek göçük altında kalan yaralı vatandaşları kurtarmak için gece gündüz demeden yoğun çalışmalar yürüttü. 112. saatte Alihan isimli bir vatandaşı da enkaz altından kurtarılmasında görev alan ekipler İslahiye’den Hatay’a gidecek.

‘Okyanusta bir kum tanesi de olsa umudumuz bitmiyor’

Marmaris Arama Kurtarma ve önleme Ekibi (Make) dernek başkanı Nafia Yılmaz " Biz yangınlarda, sellerde sahada aktif bir ekibiz. Deprem konusunda eğitimlerimizi de tamamlamıştık. Dernek üyesi arkadaşlarımız biz de gitmek istiyoruz deyince hemen bir araç ve malzeme ayarlaması yaparak önce 15 kişilik bir öncü grubumuzu sonra da öncü gruptan aldığımız bilgiler ışığında eksiklerimizi tamamlayarak diğer gruplarımızı bölgeye sevk ettik. Dernek üyelerimizin hepsinin Akut’tan, itfaiye ve AFAD’tan eğitimleri var, dolayısı ile panik yapmadan doğru müdahale konusunda sahaya çıkmaktan hiç korkmadık" dedi.

Yılmaz açıklamasının devamında, "Saatleri bırakın günler sonra enkaz altından sağ ve sağlam olarak çıkarılanlara şahitlik ettik el ele çalıştık. Birbirlerine sarılmış halde hayatını kaybetmiş olan insanları çıkardık. Ekibimiz depremin 112’inci saatinde Alihan isimli bir delikanlının sesini duydu. Sonra diğer ekipler ile birlikte kurtarma çalışması yaptık. Okyanusta bir kum tanesi aradığımızı biliyoruz ancak umudumuzu kaybetmiyoruz. Allah’ın izni ile hem sağ kalmışlar var ise hem de sevdiklerinin cansız bedenlerine ulaşmak için günlerdir bekleyenler için bölgede yardımcı olmaya devam edeceğiz’’ şeklinde açıklama yaptı.