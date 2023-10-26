Marmaris Belediyesi, Türkiye’nin ve Akdeniz’in en önemli turizm fuarından biri olan Antalya Turizm Fuarı’na katıldı.

35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyonellerini 5. kez 26-27 Ekim tarihlerinde Antalya Expo Center’da ağırlayan Antalya Turizm Fuarı başladı. Ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerini ve yatırımcıları ’yerinde pazarlama’ ilkesiyle bir araya getirmek amacıyla 2019 yılında yola çıkan fuarda Marmaris de ilk kez yer aldı. Daha önceki fuarlarda olduğu gibi bu fuara da tek çatı altında katılan Marmaris’in standı fuarın en ilgi gören alanlarından biri oldu. Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, GETOB başta olmak üzere ilçedeki başlıca konaklama tesislerinin de yer aldığı fuarda çok sayıda görüşme gerçekleştirildi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli de fuarda turizmcileri yalnız bırakmadı.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, fuar çerçevesinde gerçekleşen söyleşiye de katılarak soruları yanıtladı. "Turizmde Vizyon" isimli söyleşide Erdoğan Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Turizmde Vizyon’ isimli Marmaris’i anlatan Başkan Oktay, göreve geldiğinden itibaren turizmle ilgili yapılan çalışmaları, elde edilen gelişmeleri ve gelecek hedeflerini anlatarak herkesi Marmaris’e davet etti.

Fuara ilişkin de konuşan Oktay, “Marmaris’te önümüzdeki yıllarda daha fazla turist ağırlamak, sezonu uzatmak ve pazar çeşitliliğini sağlamak için çalışmalara devam ediyoruz. Bu çerçevede Marmaris turizm bileşenleri olarak bu yıl ilk defa Antalya Turizm Fuarı’nda yerimizi aldık. Turizmin profesyonellerini ağırlayan fuarda dünyanın sayılı tur operatörleri, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileri ile görüşerek önümüzdeki sezonun çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Marmarisimizi dünyaya tanıtıyoruz” dedi.