23-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Turizm Fuarı’nda Marmaris de geniş bir katılımla yer alacak.

Bu yıl 6. kez düzenlenen Antalya Turizm Fuarı 23-24-25 Ekim 2024 tarihlerinde, Türkiye’nin ve dünyanın turizm profesyonellerini bir araya getiriyor. 35 ülkeden 25 binin üzerinde katılımcının olacağı fuarda Marmaris de geniş bir katılımla yer alacak. Marmaris Belediyesi, GETOB, Marmaris Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, oteller ve seyahat acentelerinin bir araya geldiği 2. Hol C073 numaralı alandaki Marmaris standında tanıtım çalışması gerçekleştirilecek. Turizm profesyonellerini bir araya getiren fuarda üç gün boyunca birebir iş görüşmelerine ev sahipliği yapılacak.

Fuarın turizm profesyonellerini bir araya getirmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Marmaris’te nitelikli turizmi oluşturmak, pazar çeşitliliğini arttırmak ve turizm çeşitlendirmek gibi hedeflerimiz var. Bu çerçevede Marmaris turizm bileşenleri olarak ikinci kez Antalya Turizm Fuarı’nda yerimizi alacağız. Burada dünyanın sayılı tur operatörleri, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileri ile görüşerek önümüzdeki sezona ve daha sonrasına dair çalışmalarımızı şekillendireceğiz” diye konuştu.