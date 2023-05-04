Marmaris’in doğal güzelliklerini ve şehir yaşamını çeken Fürthlü iki fotoğraf sanatçısı, Haziran ayında Almanya’da bir sergi açacak.

Marmaris Belediyesi’nin Almanya’da bulunan kardeş şehri Fürth, Haziran ayında kardeş şehirlerinin fotoğraflarından oluşan bir sergi açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda fotoğraf sanatçısı Chritian Höhn ve Moritz Utili, Marmaris Belediyesi’nin davetlisi olarak Marmaris’e geldi. 4 gün boyunca Marmaris’in doğası ile şehir yaşamının fotoğraflarını çeken Fürthlü fotoğrafçılar Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın yanı sıra Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği’ni de (MARFOD) ziyaret etti.

Ziyarette Höhn ve Utili Marmaris’te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Mehmet Oktay, “Marmarisimizin kardeş şehrimiz Fürth’te tanıtılmasına yaptığınız katkı için teşekkür ediyorum. Eminim ki Marmaris’i en güzel şekilde fotoğraflayıp, daha çok Fürthlü dostumuza ulaşmamızı sağlayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Chritian Höhn de Başkan Oktay’a çalışmaya verdikleri destek için teşekkür ederek, Marmaris’i çok beğendiklerini kaydetti. Fürth’ün 4 kardeş şehrinin fotoğraflarının yer aldığı serginin önümüzdeki Haziran ayında Fürth’te açılacağı belirtildi.