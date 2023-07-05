Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3. Kitap Günleri 20 Temmuz’da başlıyor.

3. Marmaris Kitap Günleri, 20 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yazarlarla kitapseverleri buluşturacak. Saman İskelesi’nde gerçekleşecek kitap günlerine 13 yazar ve 30 yayınevi katılacak. Emre Kongar, Metin Uca, Zülal Kalkandelen, Şükrü Erbaş, Eren Aysan, Mustafa Fırat Çelikbaş, Erhan Merdanoğulları, Ayten Oçak Alınsaz, Neslişah Çetinkaya, Hilal Kahraman ve Vural Bahadır Bayrıl’ın katılacağı fuarda farklı etkinliklerde düzenlenecek. 20 Temmuz’da Metin Uca ‘Bunu mu Demek İstedim?’ isimli tek kişilik oyununu sahneleyecek ve ardından kitaplarını imzalayacak. 29 Temmuz’da Şükrü Erbaş bir şiir dinletisi sunarken 6 Ağustos’ta ise Zülal Kalkandelen ile Emre Kongar’ın söyleşisi ve imza günü gerçekleştirilecek.

20 gün boyunca sevdikleri yazarları yakından tanıma ve söyleşisine katılma fırsatı yakalayacak okurlar, kitap evlerinin stantlarından indirimli kitap da satın alabilecek.