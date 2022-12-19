Marmaris Belediyesi yeni yıl için hazırlıklarını tamamlarken, caddeleri süsleyen belediye ekipleri, 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda yeni yıl pazarı açtı. 3 güne yayılan kutlama programında 31 Aralık akşamı Gece Yolcuları’nın sahne alacağı öğrenilirken, saat 24.00’ü gösterirken yapay kar yağdırılacak.

Marmaris Belediyesi yeni yıl için hazırlıklarını tamamlarken, caddeleri süsleyen belediye ekipleri, 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda yeni yıl pazarı açtı. 3 güne yayılan kutlama programında 31 Aralık akşamı Gece Yolcuları’nın sahne alacağı öğrenilirken, saat 24.00’ü gösterirken yapay kar yağdırılacak.

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris’te yeni yıl hazırlıkları tamamlandı. Günler öncesinden çalışmalara başlayan Marmaris Belediyesi, ilçeyi bir gelin gibi süsledi. Kentin en işlek noktaları olan Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Yeniyol caddeleri akar led perdeler, melek kanatları, yıldız ve kar taneleriyle süslendi. Yılbaşı eğlencelerinin merkezi olacak olan 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda ise yeni yıl pazarı kuruldu. Yöresel ürünlerden kitaplara, hediyelik eşyalardan takıya kadar birçok ürünün satışa sunulduğu alanda yiyecek içecek stantları da yer aldı.

Öte yandan Marmaris Belediyesi 3 güne yayılan bir kutlama programı hazırladı. Müzik, dans ve görsel şovlarla süslenecek etkinlikler 29 Aralık Perşembe günü başlayacak, 31 Aralık akşamı düzenlenecek büyük yılbaşı konseriyle tamamlanacak. 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda kurulacak sahnede 29 Aralık Perşembe akşamı saat 20.30’da yerel sanatçılar Physkos ve CanF Project yer alacak. 30 Aralık Cuma akşamı ise Matrock Grubu ve Zumba Funda sahne alacak isimler olacak.

31 Aralık yılbaşı akşamı ise Atatürk Meydanı’nda Türkiye’nin en ünlü pop-rock gruplarından Gece Yolcuları sahne alacak. Konser öncesi DJ Muzo’nun performans sergileyeceği etkinlikte saat tam 24.00’da yapay kar yağdırılacak.

Tüm vatandaşları etkinliklere davet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “2022’de güzelliklerin yanı sıra sıkıntılı zamanlar da yaşadık. Tüm bunları unutup, 2023’e umut dolu girmek ve yeni yıl heyecanını hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı etkinliklere bekliyoruz” dedi.