Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılını bilimle kutluyor. 27-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan ‘Bilimin Işığında Marmaris-Bilim Şenliği’ çocuklara bambaşka bir dünyanın kapılarını açacak.

Marmaris’te ‘Bilimin Işığında Marmaris-Bilim Şenliği’ için geri sayım başladı. Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde 27-28-29 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak bilim şenliği için başvuru ve kayıtlar da alınmaya başlandı. Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris Halk Kütüphanesi, Marmaris Müze Müdürlüğü ve Marmaris Ticaret Odası işbirliği ile düzenlenecek olan Bilim Şenliği’ne Marmaris Belediyesi ev sahipliği yapacak.

3 Boyutlu Düşünme Atölyesi, Mikroskobik Gözlem Atölyesi, Mobil Uygulamalar Atölyesi, Zeka Oyunları Atölyesi, Gölge Tiyatrosu Atölyesi, Mühendislik Atölyesi gibi 53 farklı atölyenin yer alacağı şenlikte 795 bilimsel etkinlik hayata geçirilecek. Ayrıca Prof. Dr. İbrahim Ethem Derman, Prof. Dr. Nurettin Şahin, Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver, Prof. Dr. Emine Çil, Doç. Dr. Gökhan Güven, Dr. Güray Ünver’in konuşmacı olarak katılacağı bilim söyleşileri düzenlenecek. Etkinliklere katılmak içinse https://biliminisiginda.marmaris.bel.tr adresinden kayıt yaptırmak gerekecek. Şenlikle ilgili bilgiler ayrıca ‘biliminisigindamarmaris’ isimli Instagram ve Facebook hesaplarından da duyurulacak.

Bilimin Işığında Marmaris Bilim Şenliği ile toplumu bilim kültürü ile donatmak, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişimini desteklemek, keşfederek öğrenmelerini sağlamak ve eğlenceli bilimsel etkinliklerle toplumda bilim farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tüm çocukları bu etkinliğe davet ederek “Bu eğlenceli ve bilim dolu dünya için geç kalmadan, şimdiden kayıt yaptırmayı unutmayın” çağrısında bulundu.