Bugün sabah saatlerinde Marmaray’da yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Üsküdar istasyonunda arıza nedeniyle yoğunluk oluştu. Sabah işe gitmek için Marmaray’ı kullanan vatandaşlar, uzun süre trenin gelmemesi nedeniyle yoğunluğa isyan etti. Vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.