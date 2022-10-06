İstanbul’un en yoğun istasyonlarından Marmaray Sirkeci durağında, sokak sanatçısının çaldığı müzik eşliğinde uyuyan kediler renkli görüntüler oluşturdu. Birçok vatandaş kedilerin müzisyenin yanında uyumasını cep telefonlarıyla kayda aldı.

İstanbul’un en yoğun istasyonlarından Marmaray Sirkeci durağında, sokak sanatçısının çaldığı müzik eşliğinde uyuyan kediler renkli görüntüler oluşturdu. Birçok vatandaş kedilerin müzisyenin yanında uyumasını cep telefonlarıyla kayda aldı.

Fotoğrafçı Onur Emirtekin Sirkeci Marmaray durağına geldiğinde sevimli bir görüntü ile karşılaştı. Marmaray duraklarında eski Türk filmlerinin müziklerini çalan sokak sanatçısının yanında 2 kedinin uyuduğunu gördü ve bu anları cep telefonu ile kaydetti. 2 sevimli kedinin müzisyenin çaldığı şarkılardan rahatsız olmayıp uyuması ise vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar müzik eşliğinde uyuyan sevimli kedileri cep telefonuyla kayda alırken, vatandaşlar ise sanatçıya bahşiş vermeyi ihmal etmedi.